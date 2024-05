Κίνα: Ορειβάτες εγκλωβίστηκαν για περισσότερο από μια ώρα σε βράχο

Το Έβερεστ δεν είναι η μόνη κορυφή στον κόσμο που παρατηρείται συνωστισμός.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ομάδες ταξιδιωτών που ανέβαιναν στο βουνό Yandang στην ανατολική Κίνα εγκλωβίστηκαν για περισσότερο από μία ώρα σε ένα βράχο, προσκολλημένοι σε ένα σχοινί κατά μήκος μιας σταθερής διαδρομής αναρρίχησης.

Οι εικόνες των ορειβατών που κρέμονταν από την πλαγιά του γκρεμού καθώς περίμεναν να προχωρήσουν άλλοι κατά μήκος της via ferrata – μεταλλικά σκαλιά στερεωμένα στο βουνό – έγιναν viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🚨 #Thrilling moments caught on video! On May 4, visitors at Yandang Mountain in Wenzhou, #Zhejiang, experienced unexpected delays while #rockclimbing. Stranded mid-cliff for an hour, climbers were suspended in a precarious position between a steep cliff ahead and a deep abyss… pic.twitter.com/SmTiwpqgOC

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 5, 2024