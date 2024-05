ΗΠΑ: Ο Μπέρνι Σάντερς θέτει ξανά υποψηφιότητα για τη Γερουσία

Στις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου, ένας άλλος ηλικιωμένος βάζει ξανά υποψηφιότητα : ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς. Στα 82 του χρόνια ο Σάντερς δεν έχει φιλοδοξίες για την προεδρία αυτή τη φορά, αλλά στοχεύει για μια τέταρτη θητεία στη Γερουσία Σάντερς.

Εξακολουθεί άλλωστε να απολαμβάνει ισχυρής υποστήριξης στο Βερμόντ και δεν χρειάζεται να ανησυχεί για την επανεκλογή του.

Ο Μπέρνι Σάντερς ανακοίνωσε την πρόθεσή του με βιντεοσκοπημένη δήλωση: «Σήμερα ανακοινώνω την πρόθεσή μου να επιδιώξω άλλη μια θητεία», έγραψε ο 82χρονος γερουσιαστής.

Στο βίντεο, ο Σάντερς κατήγγειλε επίσης την οικονομική ανισότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη μεγάλη επιρροή των υπερπλούσιων στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Ο Σάντερς, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται ως «δημοκρατικός σοσιαλιστής», αντιπροσωπεύει αριστερές και προοδευτικές θέσεις στην κοινωνική και οικονομική πολιτική και είναι αφοσιωμένος στην προστασία του κλίματος.

Let me thank the people of Vermont, from the bottom of my heart, for giving me the opportunity to serve them in the United States Senate. It has been the honor of my life.

Today, I am announcing my intention to seek another term. Here is why: pic.twitter.com/cfO8MF4Cep

— Bernie Sanders (@BernieSanders) May 6, 2024