Τέξας: «Πες αντίο στον μπαμπά στην κάμερα», είπε στον 3χρονο γιο της, τον σκότωσε και αυτοκτόνησε

Οι αρχές συνέταξαν ένα χρονοδιάγραμμα των τελευταίων ωρών της ζωής μιας γυναίκας από το Τέξας προτού πυροβολήσει τον 3χρονος γιο της και στη συνέχεια αυτοκτονήσει, προκειμένου να εκδικηθεί τον πρώην σύζυγό της.

Την Πέμπτη, 2 Μαΐου, ο σερίφης της κομητείας Bexar, Χαβιέ Σαλαζάρ, εξέθεσε τις τελευταίες στιγμές της ζωής της Σαβάνα Κρίγκερ, κατοίκου του Σαν Αντόνιο και του 3χρονου γιου της, Κάιντεν, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί με τραύματα από πυροβολισμούς σε ένα πάρκο στις 18 Μαρτίου εν μέσω δικαστικής μάχης για την επιμέλειά του.

Το ιατροδικαστικό γραφείο της κομητείας Bexar είχε επιβεβαιώσει ότι ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε ως αυτοκτονία και του Κάιντεν ως ανθρωποκτονία. Αιτία θανάτου και των δύο, σύμφωνα με το People, ήταν τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι.

This mother killed her son to spite her ex husband. Had the little boy FaceTime his Dad to say goodbye Daddy. Then she killed him, and then killed herself.

"Amber Alert Update: Missing Texas Boy and Mom Found Dead"https://t.co/2LdSHWsYyI

— CharlesFoster Malloy (@cfmalloy) May 6, 2024