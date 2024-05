Χαμάς: Αποδέχτηκε πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός αποδέχτηκε σήμερα η Χαμάς, την ώρα που το Ισραήλ ετοιμάζεται για την εισβολή στη Ράφα.

Ειδικότερα, η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση ανέφερε σε μια δήλωση πως ο επικεφαλής της, ο Ισμαήλ Χανίγια, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου πως αποδέχθηκε την πρότασή τους.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το τι περιλαμβάνει η συμφωνία.

Ένας ανώνυμος ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters λέει ότι η Χαμάς ενέκρινε μια «ηπιότερη» αιγυπτιακή πρόταση που δεν είναι αποδεκτή από το Ισραήλ. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η πρόταση περιλαμβάνει «εκτεταμένα» συμπεράσματα που το Ισραήλ δεν θα υποστηρίξει.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει αποδεχθεί τη συμφωνία.

Πλήθος κόσμου ζητωκραυγάζει στους δρόμους της Γάζας μετά την ανακοίνωση της Χαμάς ότι ενέκρινε την πρόταση κατάπαυσης του πυρός από τους διαμεσολαβητές Αίγυπτο και Κατάρ.

Οι άνθρωποι δακρύζουν από ευτυχία, φωνάζουν «Allahu Akbar» («Ο Θεός είναι ο μεγαλύτερος») και πυροβολούν στον αέρα για να γιορτάσουν την είδηση, λέει ανταποκριτής του AFP.

🚨 What is heard of gunfire in various areas of the Gāza Strip is just people’s celebrations over Hāmas’ approval of the proposal, and there is no truce yet. Only the Hāmas movement agreed to the proposal.

“We await the official response…We ask God for an imminent relief.” pic.twitter.com/4zOUV1nKMp

