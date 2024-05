Απαγόρευση εισόδου του επικεφαλής της Unrwa στη Γάζα

Οι ισραηλινές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο του επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (Unrwa) στην Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Την ώρα που τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για τον επερχόμενο λινό έπειτα από επτά μήνες πολέμου, «Οι ισραηλινές αρχές συνεχίζουν να αρνούνται στα Ηνωμένα Εθνη την ανθρωπιστική πρόσβαση» στην Λωρίδα της Γάζας, κατήγγειλε στο Χ ο Φιλίπ Λαζαρινί.

«Αυτήν την εβδομάδα, αρνήθηκαν, για δεύτερη φορά, την είσοδό μου στην Γάζα».

#Gaza: The Israeli Authorities continue to deny humanitarian access to the United Nations.

Just this week, they have denied – for the second time- my entry to Gaza where I planned to be with our @UNRWA teams including those on the front lines.

The past while recorded an…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 5, 2024