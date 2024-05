Τουρκία: Ο στρατός «εξουδετέρωσε» 32 μέλη του ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ

Ο τουρκικός στρατός «εξουδετέρωσε» 32 μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) σε διάφορες περιοχές του βόρειου Ιράκ, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Βάσει της σχετικής ανακοίνωσης, οι επιχειρήσεις αυτές έγιναν στις περιοχές Χαφτανίν, Γκάρα και Χαρκούκ του βόρειου Ιράκ.

