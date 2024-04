Ταϊβάν: Νέος σεισμός 5,8 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ταϊβάν, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, λίγες ώρες μετά τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ κοντά στην Ταϊπέι.

Το επίκεντρο της νέας δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 10.11 μ.μ. τοπική ώρα (5.11 μ.μ. ώρα Ελλάδος), εντοπίζεται 26 χιλιόμετρα νότια της πόλης Χουαλιάν.

#Earthquake (#地震) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.5 || 26 km S of #Hualian (#Taiwan) || 4 min ago (local time 22:11:24). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/LJJsH2ekcE

— EMSC (@LastQuake) April 22, 2024