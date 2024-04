Ινδονησία: Συναγερμός μετά από έκρηξη ηφαιστείου – Εκκενώθηκαν οι γύρω περιοχές (βίντεο)

Οι αρχές στην Ινδονησία προχώρησαν στο κλείσιμο επαρχιακού αεροδρομίου και στην απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από την περιοχή του ηφαιστείου Ρουάνγκ, το οποίο εδώ και ημέρες εκτοξεύει λάβα, βράχους και στάχτη, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι, κηρύσσοντας συναγερμό στο υψηλότερο επίπεδο για την κατάσταση αυτή.

Η χθεσινή δραματική έκρηξη του ηφαιστείου σε απομακρυσμένο νησί της επαρχίας του Βόρειου Σουλαουέζι εκτόξευσε σε ύψος ως και τριών χιλιομέτρων στον ουρανό μια κόκκινη στήλη λάβας, πυρακτωμένους βράχους και στάχτη.

Eruptions at the Ruang volcano in Indonesia sent ash thousands of feet high and led to the evacuation of thousands of people. https://t.co/aCFQtNmfUY pic.twitter.com/cDIGwKLunf

— NBC News (@NBCNews) April 18, 2024