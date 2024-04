Έλον Μασκ: Κάνει λόγο για «πληθυσμιακή κατάρρευση» στην Ελλάδα

Αναφορά στο δημογραφικό της Ελλάδας κάνει ο δισεκατομμυριούχος, Έλον Μασκ, σε ανάρτησή του στο Χ, (πρώην twitter).

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα είναι μία από τις δεκάδες χώρες που βιώνουν πληθυσμιακή κατάρρευση λόγω των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων».

Greece is one of dozens of countries experiencing population collapse due to low birth rates https://t.co/2qFA087SLJ

