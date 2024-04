Σίδνεϊ: Άνδρας μαχαίρωσε ιερέα και πιστούς σε εκκλησία – 4 τραυματίες

Ένας ιερέας και τρεις πιστοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι σε εκκλησία του Σίδνεϊ από άνδρα.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρεις ημέρες στο Σίδνεϊ.

Ο μαυροφορεμένος άνδρας κινήθηκε προς το ιερό και μαχαίρωσε επανειλημμένως τον ιερέα.

Ο ιερέας μαχαιρώθηκε ενώ έκανε κήρυγμα που μεταδιδόταν ζωντανά.

Σε βίντεο, διακρίνεται ο δράστης να προσεγγίζει τον ιερέα, προτού του επιτεθεί.

Στη συνέχεια, πολλά άλλα άτομα προσπαθούν να επέμβουν.

Η αστυνομία του Σίδνεϊ ανακοίνωσε ότι ο δράστης συνελήφθη.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν κινδυνεύει η ζωή των τεσσάρων τραυματιών.

Το περιστατικό συνέβη στο προάστιο Wakeley, στο δυτικό Σίδνεϊ.

#BREAKING Police say man arrested after reports 'a number of people' stabbed in western Sydney pic.twitter.com/Xzvq6WErFf

— AFP News Agency (@AFP) April 15, 2024