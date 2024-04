Ισραήλ προς Ευρώπη: Σας προστατεύουμε από την «αυτοκρατορία του κακού»

Η πρώτη απευθείας επίθεση του Ιράν σε ισραηλινό έδαφος ισοδυναμεί με «κήρυξη πολέμου», σχο΄λιασε ο Ισραηλινός πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτσογκ, σε συνέντευξή του στο Sky News, ενώ πρόσθεσε πως η χώρα του προστατεύει την Ευρώπη από την «αυτοκρατορία του κακού».

«Προστατεύουμε την Ευρώπη από αυτή την αυτοκρατορία το κακού και είναι καιρός να γίνει σαφές αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είναι καιρός ο κόσμος να αντιμετωπίσει αυτή την αυτοκρατορία του κακού στην Τεχεράνη και να ξεκαθαρίσει στο ιρανικό καθεστώς πως αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι, πως αυτό είναι απαράδεκτο», επέμεινε.

Iran's attack last night makes Israel feel like it is at war with Tehran, President Isaac Herzog has told Sky News.

Latest: https://t.co/e8p2K1HQUE pic.twitter.com/LLc75jubmd

— Sky News (@SkyNews) April 14, 2024