Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: «Οι ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχουν σε ισραηλινά αντίποινα»

Οι ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχουν σε ισραηλινά αντίποινα, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν σε δημοσιογράφους, σχεδόν 24 ώρες μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, ο αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάζεται, επεσήμανε ότι «είμαστε δεσμευμένοι να υπερασπιστούμε το Ισραήλ. Δεν θα ήμασταν μέρος οποιασδήποτε απάντησής του. Αυτή είναι μια πολύ συνεπής πολιτική».

«Στόχος μας είναι να αποκλιμακώσουμε τις περιφερειακές εντάσεις. Δεν θέλουμε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση. Η εστίασή μας βρισκόταν στο να περιοριστεί αυτή η κρίση», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

#BREAKING US won't join any Israeli retaliation against Iran, a US official says pic.twitter.com/XKz52MwyUv

— AFP News Agency (@AFP) April 14, 2024