Ισραήλ: Βίντεο από τις αναχαιτίσεις ιρανικών drones και πυραύλων

Επιχειρησιακά πλάνα από το σύστημα εναέριας άμυνας έδωσαν στη δημοσιότητα οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, στα πλάνα καταγράφονται οι αναχαιτίσεις ιρανικών drones και πυραύλων.

This is what a 99% interception rate looks like. Operational footage from the Aerial Defense System protecting the Israeli airspace: pic.twitter.com/eAwcUPUDw2

— Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024