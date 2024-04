Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Οι αερομαχίες τη νύχτα στον ουρανό της Μέσης Ανατολής

Πεδίο μάχης, ο ουρανός πάνω από σχεδόν όλη τη Μέση Ανατολή.

Ετσι περιγράφουν οι ειδικοί τη νυχτερινή επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ: Επιθέσεις με drones και πυραύλους από τον Λίβανο, την Υεμένη, το Ιράκ, τη Συρία και ιρανικό έδαφος αφενός. Από την άλλη, μαχητικά σε πτήση και αντιαεροπορικές συστοιχίες.

Μια σύγκρουση με προηγμένες τεχνολογίες πάνω από τον ουρανό έξι χωρών της περιοχής.

«Ένα τρομερό ιπτάμενο χαλί, το οποίο χωρίστηκε πάνω από το Ιράκ, σε μια λαβίδα που προοριζόταν να χτυπήσει το Ισραήλ, από Βορρά και Νότο», όπως γράφει εύστοχα η ιταλική La Reppublica.

Για να τα χάσει η εβραϊκή άμυνα, οι Ιρανοί συγχρονίζουν τον χρόνο της εκτόξευσης.

Πρώτα τα drones: το Mohajer-10, με φορτίο 300 κιλά εκρηκτικών, και τα Shahed 136 που έχουν 30 κιλά TNT. Ο εκτιμώμενος χρόνος πτήσης είναι 5 ώρες.

Δύο ώρες αργότερα, εκτοξεύονται οι πύραυλοι κρουζ που κινούνται με 8.000 χιλιόμετρα την ώρα και χρειάζονται δυο ώρες πτήσης για να φτάσουν στο στόχο.

Και τελικά, το πιο τρομακτικό όπλο του Αγιατολάχ: οι βαλλιστικοί πύραυλοι Sejil, Kheibar και Haj Qasem, που πετούν με ταχύτητα 10.000 χιλιομέτρων την ώρα, πολύ υψηλή τροχιά και χρειάζονται 9 λεπτά για την κάλυψη της απόστασης μεταξύ Ιράν και Τελ Αβίβ.

Την ίδια ώρα, οι σιιτικές πολιτοφυλακές του Ιράκ, της Υεμένης, της Συρίας και του Λιβάνου βρίσκονταν σε δράση για να αποσπάσουν την προσοχή των ισραηλινών αντιαεροπορικών πυρών.

Η Χεζμπολά άνοιξε πυρ κατά των συστοιχιών πυραύλων που προστατεύουν το Γκολάν, μια περιοχή που μαζί με τη Νεγκέβ, ήταν μεταξύ των στόχων των αντιποίνων της Τεχεράνης.

Οι δυνάμεις του IDF απάντησαν αναπτύσσοντας το πλήρες οπλοστάσιό τους. Οι πύραυλοι Arrows κατέρριψαν τους ιρανικούς κρουζ και τέλος το Iron Dome που αφορούσε drones.

Υποστηρικτικά στο Τελ Αβίβ ήταν δύο καταδρομικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που πρόσφεραν το αντιπυραυλικό σύστημα Aegis. Στο πεδίο βρίσκονται επίσης ανδρες των IDF και πιλότοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεκάδες F35, F16 και F15 πέτυχαν στο έργο τους. «Το Πεντάγωνο έχει πειστεί ότι το καλύτερο εργαλείο για την καταστροφή drones και πυραύλων κρουζ είναι τα αεροπλάνα.

Οι Ισραηλινοί έχουν επίσης πειραματιστεί με αυτό τις τελευταίες εβδομάδες, εκμεταλλευόμενοι τις εξαιρετικές δυνατότητες των αισθητήρων F35».

This is what a 99% interception rate looks like. Operational footage from the Aerial Defense System protecting the Israeli airspace: pic.twitter.com/eAwcUPUDw2

— Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024