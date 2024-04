Ιράν: Ξεκίνησε επίθεση με δεκάδες drones κατά του Ισραήλ – Νετανιάχου: Είμαστε έτοιμοι

Επίθεση με drones κατά του Ισραήλ ξεκίνησε το Ιράν αργά το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Τα drones αναμένεται να φτάσουν στο Ισραήλ εντός των επομένων ωρών – ενδεχομένως στις 02.00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 TV.

Ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν την είσοδο των drones στον εναέριο χώρο του Ισραήλ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι εξαπέλυσαν δεκάδες drones και πυραύλους με στόχο συγκεκριμένα σημεία στο Ισραήλ, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας πλήγματα με drones κατά στόχων στο Ισραήλ, μετέδωσε το ιρανικό αγγλόφωνο δίκτυο Press TV επικαλούμενο ιρανικές πηγές.

Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με drones κατά του Ισραήλ, επιβεβαίωσε και ο Λευκός Οίκος, με τις ΗΠΑ να διαμηνύουν ότι θα υποστηρίξουν την άμυνα του Ισραήλ κατά αυτών των απειλών από την Τεχεράνη.

Iran launched UAVs from within its territory toward Israel a short while ago.

The IDF is on high alert and is constantly monitoring the operational situation. The IDF Aerial Defense Array is on high alert, along with IAF fighter jets and Israeli Navy vessels that are on a… pic.twitter.com/eEySouGVcN

— Israel Defense Forces (@IDF) April 13, 2024