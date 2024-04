Ουκρανία: Η Γερμανία στέλνει ένα επιπλέον σύστημα Patriot

Η Γερμανία θα αποστείλει ένα επιπλέον σύστημα αεράμυνας Patriot στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Βερολίνο σήμερα, Σάββατο.

«Η ρωσική τρομοκρατία κατά των ουκρανικών πόλεων και των υποδομών της χώρας προκαλεί αμέτρητα δεινά», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ανακοινώνοντας την αποστολή του συστήματος Patriot.

Κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία ότι θέτει σε κίνδυνο τον ενεργειακό εφοδιασμό των πολιτών και καταστρέφει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πρόκειται για το τρίτο σύστημα Patriot που αποστέλλει το Βερολίνο στο Κίεβο, με το γερμανικό υπουργείο Άμυνας να σημειώνει ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτημα της ουκρανικής κυβέρνησης και σε συντονισμό με τους συμμάχους.

Η Ρωσία εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Την Πέμπτη η Μόσχα σφυροκόπησε τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας, καταστρέφοντας έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας στην περιοχή του Κιέβου.

Η Γερμανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικής βοήθειας της Ουκρανίας, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε στον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς τις ευχαριστίες του για το νέο σύστημα Patriot.

«Είμαι ευγνώμων στον καγκελάριο για την απόφαση να προμηθεύσει με άλλο ένα επιπλέον σύστημα Patriot την Ουκρανία, αλλά και με πυραύλους για τα υπάρχοντα συστήματα αεράμυνας. Ευχαριστώ, Όλαφ, για την ηγεσία σου. Αυτή είναι μια πραγματική εκδήλωση υποστήριξης προς την Ουκρανία σε μια κρίσιμη στιγμή για εμάς» τόνισε.

Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε όλους τους άλλους ηγέτες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γερμανίας.

Zelenskyy spoke with Scholz and expressed gratitude for the Patriot system

"I am grateful to the Chancellor for the decision to supply another additional Patriot system to Ukraine and missiles to the existing air defense systems. Thank you, Olaf, for your leadership! This is a… pic.twitter.com/q8m4w8g94V

— NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2024