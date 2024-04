Σίδνεϊ: 6 νεκροί (και ο δράστης) από επιθέσεις με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο

Φονική επίθεση με μαχαίρι σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ σημειώθηκε σήμερα, με τραγικό απολογισμό πέντε ανυποψίαστους ανθρώπους νεκρούς και οκτώ τραυματίες. Νεκρός είναι και ο 30χρονος δράστης έπειτα από πυροβολισμό που δέχθηκε από αστυνομικό.

Οι πρώτες πληροφορίες από αυστραλιανά μέσα έκαναν λόγο για τέσσερις νεκρούς, όμως αργότερα κατέληξε και ένα βρέφος εννέα μηνών το οποίο είχε τραυματιστεί στην τυφλή επίθεση του 30χρονου. Άλλοι οκτώ είναι τραυματίες ορισμένοι σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως ανέφερε η ειδησεογραφική σελίδα news.com.au. εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από ένα εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ, μετά από υποψίες για επίθεση με μαχαίρι, ενώ επενέβησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Η αστυνομική επιχείρηση εξελίχθηκε σε ένα πολυσύχναστο από κόσμο εμπορικό κέντρο κοντά στην Ακτή Μπόντι. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ένας άνδρας κυνηγούσε και μαχαίρωνε ανθρώπους, προτού εκκενωθεί και αποκλειστεί το συγκρότημα Westfield στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Βίντεο που έχει ανέβει στα social media δείχνει τη στιγμή που γυναίκα αστυνομικός έχει ακινητοποιήσει τον δράστη.

#BREAKING Australia: The stabber was neutralized by shooting and the visible rule was eliminated. pic.twitter.com/ey9IYMMjSc

— The Outpost (@outpostosint) April 13, 2024