Γερμανία: Συλλήψεις εφήβων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης

Στη σύλληψη δύο κοριτσιών και ενός αγοριού, ηλικίας 15-16 ετών, προχώρησαν οι αρχές στη Γερμανία, υπό τις υποψίες ότι σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση με ισλαμιστικό υπόβαθρο.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές του Ντίσελντορφ, οι τρεις έφηβοι είχαν δεσμευτεί να διαπράξουν την επίθεση. Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, οι έφηβοι φέρεται να σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις με βόμβες μολότοφ και μαχαίρια στο όνομα της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Οι στόχοι τους πιστεύεται ότι θα ήταν χριστιανοί και αστυνομικοί, κατά το δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο οι ύποπτοι εξέταζαν επίσης εάν θα αποκτήσουν πυροβόλα όπλα.

Η Γερμανία βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό για ισλαμιστικές επιθέσεις, με τον αρχηγό των εσωτερικών υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας να προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος τέτοιων επιθέσεων είναι «πραγματικός και υψηλότερος από ό,τι ήταν εδώ και πολύ καιρό».

#UPDATE Police have detained two teenage girls and a boy in western Germany on suspicions they were planning an Islamist attack, prosecutors said on Friday ➡️ https://t.co/cnnW19iQU1 pic.twitter.com/rSXfLNvKxb

— AFP News Agency (@AFP) April 12, 2024