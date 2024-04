Γαλλία: Έκρηξη σε εργοστάσιο- Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σοβαρά τραυματισμένος

Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα εξαιτίας της έκρηξης που συνοδεύτηκε από πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη νότια Γαλλία, το οποίο ανήκει σε εταιρεία επεξεργασίας ελαιοκάρπων Saipol, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής νομαρχίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 μ.μ. (τοπική ώρα) στο τμήμα βιοντίζελ της βιομηχανικής εγκατάστασης της Saipol στην πόλη Sete, στο λιμάνι.

Explosion and fire at a factory with hazardous production (category SEVESO) in Sete, France. pic.twitter.com/YqKB500dCj

— S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) April 10, 2024