Σεισμός 6,6 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 18.48 τοπική ώρα (12.48 ώρα Ελλάδας) εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή περίπου 140 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τομπέλο.

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ενώ δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.6 || 141 km NW of #Tobelo (#Indonesia) || 10 min ago (local time 18:48:03). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/bnCkaicjzN

— EMSC (@LastQuake) April 9, 2024