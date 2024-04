Ρωσία: Κατέρρευσε γέφυρα στην περιφέρεια Σμολένσκ- Ένας νεκρός και έξι τραυματίες

Μια οδογέφυρα κατέρρευσε σήμερα στην περιφέρεια Σμολένσκ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι έξι να τραυματιστούν.

Πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Τμήμα της οδογέφυρας Πανίνσκι κατέρρευσε νωρίτερα σήμερα κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βιάζμα, δυτικά της Μόσχας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Δύο οχήματα που διέσχιζαν εκείνη την ώρα τη γέφυρα συνετρίβησαν στις ράγες.

New video shows the moment the bridge collapsed in Russia today.

The bridge collapsed over the railroad linking Russia with Belarus.

Much of Russia’s infrastructure was built between the 1930s and 1960s.

It hasn’t been been renovated since the early 1980s and is now collapsing pic.twitter.com/uVcNjzqHmO

