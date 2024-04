Τραμπ: Οι νόμοι για την άμβλωση να καθορίζονται από τις πολιτείες

Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι νόμοι για την άμβλωση θα πρέπει να καθορίζονται από τις αμερικανικές πολιτείες, αποφεύγοντας να προτείνει μια απαγόρευση σε ομοσπονδιακό επίπεδο και επιλέγοντας μια πιο μετριοπαθή στάση ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι υποστηρίζει εξαιρέσεις στις περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας και προκειμένου να προστατευθεί η ζωή της μητέρας. Επανέλαβε επίσης πως υποστηρίζει την προσβασιμότητα στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε σε τυχόν απαγόρευση σε ομοσπονδιακό επίπεδο της άμβλωσης έπειτα από έναν ορισμένο αριθμό εβδομάδων κύησης, διαψεύδοντας τις ελπίδες θρησκευόμενων και συντηρητικών υποστηρικτών του ότι θα επιδιώξει ομοσπονδιακούς περιορισμούς, εφόσον επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε προηγουμένως στείλει το μήνυμα ότι υποστήριζε απαγόρευση της άμβλωσης σε ομοσπονδιακό επίπεδο μετά τις 15 εβδομάδες, τόνισε τη σημασία της νίκης στις κάλπες, στην ευρέως αναμενόμενη δήλωσή του για το θέμα.

#UPDATE Abortion rights should be left up to US states to decide, Republican Donald Trump said Monday, rejecting a national abortion ban after months of mixed signals on one of the most contentious issues of the November election. pic.twitter.com/rE0mvsk8Bg

— AFP News Agency (@AFP) April 8, 2024