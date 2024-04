Boeing: Νέο επεισόδιο σε αεροσκάφος – Ξηλώθηκε το κάλυμμα του κινητήρα σε πτήση από το Ντένβερ

Συνεχίζονται τα προβλήματα με τα αεροσκάφη της Boeing. Αυτήν τη φορά, Boeing 737-800 της Southwest Airlines «έχασε» στην απογείωσή του μέρος των καλυμμάτων του θύλακα του Νο2 κινητήρα.

Εννοείται, η FAA, κάνει νέα έρευνα.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση προς το Χιούστον, επέστρεψε και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντένβερ. Δεν τραυματίστηκε κάποιος.

Το Boeing , το οποίο μετέφερε 135 επιβάτες και είχε εξαμελές πλήρωμα, έφθασε σε ύψος 10.300 ποδών (3.140 μέτρων) προτού επιστρέψει στο Ντένβερ, περίπου 25 λεπτά μετά την απογείωση.

Οι επιβάτες έφθασαν στο Χιούστον με άλλο αεροσκάφος της Southwest με σχεδόν τέσσερις ώρες καθυστέρηση. Ο αερομεταφορέας ανέφερε πως ομάδες συντήρησης εξετάζουν το αεροσκάφος.

Κατά τα αρχεία της FAA, το συγκεκριμένο 737-800 τέθηκε σε υπηρεσία τον Ιούνιο του 2015. Η κατασκευάστρια παρέπεμψε τις ερωτήσεις για το συμβάν στον αερομεταφορέα. Η Southwest δεν διευκρίνισε πότε έγινε η τελευταία συντήρηση του κινητήρα.

