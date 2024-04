Ρωσία: Έσπασε φράγμα στην πόλη Ορσκ- Σε εξέλιξη η εκκένωση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση της πόλης Ορσκ της Ρωσίας, καθώς έσπασε ένα φράγμα, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Tass, που επικαλείται υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η ορεινή περιοχή Όρενμπουργκ των Ουραλίων, στην οποία βρίσκεται το Ορσκ, πλήττεται από πλημμύρες τις τελευταίες ημέρες.

Το Tass ανέφερε, επικαλούμενο το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων, ότι 4.000 σπίτια στα οποία διαμένουν 10.000 άνθρωποι, σε ένα προάστιο του Ορσκ, μπορεί να πλημμυρίσουν. Το Ορσκ έχει πληθυσμό περίπου 230.000 κατοίκων.

Mass evacuation underway in flooded settlements near Orsk, Russia. State of emergency declared. Over 1,600 homes flooded and 2,000 people evacuated including 636 children.#orsk #Russia #DAM pic.twitter.com/8weS1E91Ss

