Τουρκία: Φιλόζωη βγάζει βόλτα ανάπηρους σκύλους με αυτοσχέδιο «τρενάκι» (βίντεο)

Αντλώντας έμπνευση από τον παράλυτο πατέρα της, φιλόζωη στην Τουρκία έφτιαξε αυτοσχέδιο τρενάκι από πλαστικά βαρέλια για να βγάζει καθημερινά βόλτα σκυλιά με αναπηρία,

Η Μπουκέτ Οζγκουνλού, πρόεδρος της Ένωσης Τετράποδων που Κρατιούνται στη Ζωή, έδεσε αυτοσχέδια βαγόνια σκύλων σε ένα όχημα παντός εδάφους για να κάνει βόλτα τα ζώα.

A volunteer in Ankara made a train out of barrels for disabled dogs to travel the streets they cannot see

pic.twitter.com/OMuLIFA9pR

— Tansu Yegen (@TansuYegen) March 14, 2024