Γαλλία: Νεκρός 15χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια κοντά σε σχολείο

Στα τραύματά του υπέκυψε ένας 15χρονος, ο οποίος τις τελευταίες ώρες νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από βίαιο ξυλοδαρμό που υπέστη χθες, Πέμπτη, κοντά στο σχολείο του, στη συνοικία του Βιρί-Σατιγιόν, στο νότιο τμήμα του Παρισιού.

Νωρίτερα, αστυνομικές πηγές που επικαλείτο το Γαλλικό Πρακτορείο ανέφεραν ότι ο 15χρονος ξυλοκοπήθηκε όταν βγήκε από το σχολείο του από πολλά άτομα, τα οποία διέφυγαν στη συνέχεια.

Ο έφηβος διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Παρισιού, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.

#BREAKING French teen beaten near school outside Paris dies of wounds: prosecutors pic.twitter.com/h8iYM47LCr

— AFP News Agency (@AFP) April 5, 2024