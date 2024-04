Δανία: Προειδοποίηση σε πλοία και αεροπλάνα λόγω κινδύνου πτώσης θραυσμάτων πυραύλου

Σε αποκλεισμό του εναέριου χώρου και μιας θαλάσσιας περιοχής ανοικτά των ακτών της προχώρησε η Δανία, έπειτα από «αστοχία» κατά τη διάρκεια ναυτικής άσκησης που προκάλεσε τον κίνδυνο «πτώσης θραυσμάτων πυραύλου».

Η Εθνική Ναυτιλιακή Αρχή εξέδωσε προειδοποίηση προς τα πλοία να αποφεύγουν τμήμα του στενού της Μεγάλης Ζώνης (Great Belt), σύμφωνα με το BBC. Ζήτησε, δε, από τα πλοία να αγκυροβολήσουν, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Denmark warns planes and ships to avoid busy shipping lane due to risk of falling fragments from missile failure https://t.co/bSUxr9vVR0

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 4, 2024