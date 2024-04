Ταϊβάν: 7 νεκροί, 711 τραυματίες από τον ισχυρότατο σεισμό (φωτογραφίες – βίντεο)

Στους 7 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρότατο σεισμό, μεγέθους άνω των 7 Ρίχτερ, που συγκλόνισε το πρωί την ανατολική ακτή της Ταϊβάν, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 711, ενώ 77 έχουν παγιδευτεί σε κτίρια, που έχουν καταρρεύσει, με τα συνεργεία διάσωσης να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό τους.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι διασώθηκαν από το κτίριο Uranus στην Χουαλιέν. Απεγκλωβίστηκαν επίσης δύο άτομα από ασανσέρ στη Ζονγκσάν και 7 από υπό κατάρρευση κτίριο στην Σιντιάν.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 18 χιλιόμετρα (11 μίλια) νότια της πόλης Χουαλιέν της Ταϊβάν, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ. Κατά την ίδια πηγή ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,4 Ρίχτερ. Από την πλευρά της η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν 7,7 βαθμών, ενώ η αντίστοιχη υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA) υπολόγισε το μέγεθός του σε 7,2 Ρίχτερ.

Πολλά κτίρια έχουν μερικώς καταρρεύσει ή έχουν λάβει επικίνδυνη κλίση. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό της Ταϊβάν τα τελευταία 25 χρόνια, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι σοβαρότερες υλικές ζημιές έχουν καταγραφεί στην πόλη Χουάλιεν, λιμάνι 100.000 κατοίκων, πρωτεύουσα της ομώνυμης αραιοκατοικημένης κομητείας, όπου κατέρρευσαν δυο κτίρια.

Ο ταϊβανέζικος κολοσσός κατασκευής ημιαγωγών TSMC ανακοίνωσε ότι εκκένωσε ορισμένα από τα εργοστάσιά του στη νότια Ταϊβάν για την ασφάλεια του προσωπικού του, αλλά πρόσθεσε ότι τα συστήματα ασφαλείας του λειτουργούν κανονικά. Η TSMC είναι ένας σημαντικός προμηθευτής για εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Apple και η Nvidia.

BREAKING: Twin 7.5 Earthquakes Rock Taipei, Taiwan; Multiple Buildings Collapse as Tsunami Warnings Issued. WATCH pic.twitter.com/Hvrn8TX4V8

Ακολούθησαν εννέα μετασεισμοί μεγέθους 4 βαθμών ή μεγαλύτερου.

Στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, βίντεο δείχνουν κτίρια να τρέμουν βίαια, να εκτοξεύονται αντικείμενα από ράφια, να πέφτουν έπιπλα. Ο σεισμός έχει προκαλέσει επίσης τεράστιες κατολισθήσεις στο ορεινό τμήμα της χώρας, όπου η έκταση της ζημιάς παραμένει άγνωστη.

Πλάνα σε τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ανθρώπους να απομακρύνονται από τα σπίτια και τα σχολεία τους.

Διακοπές ρεύματος και διακοπές στο διαδίκτυο έχουν αναφερθεί σε όλο το νησί, σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης του Διαδικτύου NetBlocks.

Taiwan was just hit with a 7.4 magnitude earthquake 🙏 pic.twitter.com/W5avCPOy8T

