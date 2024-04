Νετανιάχου: Ακούσιο το πλήγμα με θύματα εργαζόμενους ΜΚΟ – Συμβαίνει στον πόλεμο

«Τραγικό και ακούσιο» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, το ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα που σκότωσε επτά εργαζόμενους της μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε λόγο για αθώα θύματα. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, δήλωσε ότι είναι κάτι που συμβαίνει στον πόλεμο.

Σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι «δυστυχώς, τις τελευταίες 24 ώρες υπήρξε μια τραγική περίπτωση που οι δυνάμεις μας έπληξαν ακούσια αθώους ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας».

«Συμβαίνει στον πόλεμο, το εξετάζουμε επισταμένως, είμαστε σε επαφή με τις κυβερνήσεις και θα κάνουμε τα πάντα για να μην ξανασυμβεί» πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο ιδρυτής της οργάνωσης Χοσέ Αντρές ανακοίνωσε ότι η World Central Kitchen «έχασε αρκετούς αδελφούς και αδελφές σε πλήγμα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα». Τα μέλη της ΜΚΟ σκοτώθηκαν καθώς «εργάζονταν στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να διανείμουμε τρόφιμα στη Γάζα», ανέφερε η ΜΚΟ.

Η World Central Kitchen έκανε γνωστό πως σκοτώθηκαν επτά μέλη της ομάδας της, που είχαν υπηκοότητες «Αυστραλίας, Πολωνίας, Ηνωμένου Βασιλείου, ένα διπλή, ΗΠΑ/Καναδά, και ένα Παλαιστίνης».

Η οργάνωση πρόσθεσε πως οχηματοπομπή της, με δυο οχήματα που διέθεταν θωράκιση κι ένα που δεν είχε, με τον λογότυπό της σε εμφανές σημείο, έφευγε από αποθήκη όπου είχαν εκφορτωθεί πάνω από 100 τόνοι τροφίμων και βρισκόταν σε ζώνη όπου ήταν συμφωνημένο να μη γίνουν επιχειρήσεις («deconflicted zone») όταν επλήγη, παρά τον συντονισμό που είχε προϋπάρξει.

«Καταδικάζω την επίθεση αυτή και ζητώ την έναρξη έρευνας το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ. «Παρά όλα τα αιτήματα για την προστασία των αμάχων και των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, συνεχίζουμε να βλέπουμε αθώους να σκοτώνονται» πρόσθεσε σε ανάρτησή του.

I pay tribute to the @WCKitchen staff members killed in an Israeli air strike in Gaza.

I condemn the attack and urge an investigation.

Despite all the demands to protect civilians and humanitarian workers, we see new innocent casualties.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 2, 2024