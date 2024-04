Γάζα: Ταχεία έρευνα για την επίθεση με θύματα εργαζόμενους ΜΚΟ ζητεί ο Μπορέλ 

Την ισραηλινή επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά εργαζόμενοι της αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen στη Λωρίδα της Γάζας καταδίκασε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, ζητώντας την έναρξη έρευνας άμεσα.

«Καταδικάζω την επίθεση αυτή και ζητώ την έναρξη έρευνας το συντομότερο δυνατόν», έγραψε ο Ζοζέπ Μπορέλ στο Χ. «Παρά όλα τα αιτήματα για την προστασία των αμάχων και τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, συνεχίζουμε να βλέπουμε αθώους να σκοτώνονται» πρόσθεσε.

I pay tribute to the @WCKitchen staff members killed in an Israeli air strike in Gaza.

I condemn the attack and urge an investigation.

Despite all the demands to protect civilians and humanitarian workers, we see new innocent casualties.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 2, 2024