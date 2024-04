Φινλανδία: Πυροβολισμοί σε σχολείο – 3 τραυματίες

Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σχολείο στην πόλη Βάντα της Φινλανδίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός υπόπτου.

#BREAKING Finnish police says several injured in school shooting, suspect in custody pic.twitter.com/x1d9tbIUKk

— AFP News Agency (@AFP) April 2, 2024