Λωρίδα της Γάζας: Εργαζόμενοι αμερικανικής ΜΚΟ νεκροί σε ισραηλινό βομβαρδισμό – ΗΠΑ: «Είμαστε συντετριμμένοι»

Τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι αμερικανικής ΜΚΟ, η οποία διανέμει τρόφιμα στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό του ισραηλινού στρατού, όπως ανακοίνωσε ο ιδρυτής και ηγέτης της οργάνωσης, με τη Χαμάς να αναφέρεται νωρίτερα σε πέντε θύματα, ανάμεσά τους τέσσερις ξένους.

Η World Central Kitchen «έχασε αρκετούς αδελφούς και αδελφές σε πλήγμα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα», γνωστοποίησε μέσω X (του πρώην Twitter) ο επικεφαλής και ιδρυτής της ΜΚΟ, ο Αμερικανοϊσπανός σεφ Χοσέ Αντρές. Τα μέλη της ΜΚΟ σκοτώθηκαν καθώς «εργάζονταν στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να διανείμουμε τρόφιμα στη Γάζα», ανέφερε η ΜΚΟ επίσης μέσω X, κάνοντας λόγο για «τραγωδία». «Οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και οι άμαχοι δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχος. Ουδέποτε», πρόσθεσε στην ανάρτησή της.

Today @WCKitchen lost several of our sisters and brothers in an IDF air strike in Gaza. I am heartbroken and grieving for their families and friends and our whole WCK family. These are people…angels…I served alongside in Ukraine, Gaza, Turkey, Morocco, Bahamas, Indonesia. They… https://t.co/rM3xbsiQ1Q

— Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) April 1, 2024