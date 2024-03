Politico: Έκλεψαν απόρρητα έγγραφα της Europol από την έδρα της στη Χάγη

Εξαφανίστηκαν ως «δια μαγείας» ευαίσθητα έγγραφα της Europol από την έδρα της στη Χάγη, τα οποία υποτίθεται ότι βρίσκονταν κλειδωμένα, σε μια αποθήκη βαθιά μέσα στα κεντρικά γραφεία.

Όμως, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, ένα «πακέτο» εξαιρετικά ευαίσθητων αρχείων που περιείχαν προσωπικές πληροφορίες κορυφαίων στελεχών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου εξαφανίστηκαν.

Η Europol που είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντονίζει σημαντικές διεθνείς έρευνες και επιχειρήσεις με τις εθνικές αστυνομικές αρχές και εταίρους όπως η Ιντερπόλ και το FBI των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα της υπηρεσίας και συζητήσεις με νυν και πρώην υπαλλήλους, οι έντυποι φάκελοι προσωπικού της εκτελεστικής διευθύντριας της Europo,l Catherine De Bolle, και άλλων ανώτερων υπαλλήλων διέρρευσαν πριν τον Σεπτέμβριο.

«Στις 6 Σεπτεμβρίου 2023, η Διεύθυνση Europol ενημερώθηκε ότι οι προσωπικοί έντυποι φάκελοι αρκετών μελών του προσωπικού της είχαν εξαφανιστεί», αναφέρεται στο σημείωμα.

Όταν οι υπάλληλοι έλεγξαν όλα τα αρχεία του οργανισμού, ανακάλυψαν «πρόσθετους χαμένους φακέλους», προστίθεται.

