Τζούλιαν Ασάνζ: Βρετανικό δικαστήριο απεφάνθη ότι δεν μπορεί να εκδοθεί άμεσα στις ΗΠΑ – Ζητεί διαβεβαιώσεις

Βρετανικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο Τζούλιαν Ασάνζ δεν μπορεί να εκδοθεί άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες με την κατηγορία της κατασκοπείας, σε μια μερική νίκη του ιδρυτή του WikiLeaks.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε πως ο Ασάνζ μπορεί να συνεχίσει την προσφυγή κατά της έκδοσής του σε νέα πλήρη ακροαματική συνεδρίαση, εκτός αν οι Ηνωμένες Πολιτείες παράσχουν «ικανοποιητικές διαβεβαιώσεις» για το αν μπορεί να επικαλεστεί την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ και για το αν ενδέχεται να απειληθεί με τη θανατική ποινή.

Η λήψη απόφασης για την υπόθεση αναβλήθηκε για τις 20 Μαΐου.

#UPDATE Two UK judges on Tuesday delayed a likely final decision on the extradition of WikiLeaks founder Julian Assange to the United States to face trial on espionage charges. pic.twitter.com/VbRtHxHXGD

