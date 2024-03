Μακελειό στην Μόσχα: Αυτοί είναι οι πρώτοι ύποπτοι δράστες που προφυλακίστηκαν

Προφυλάκιση δύο μηνών, εν αναμονή της δίκης -περίοδος που μπορεί να παραταθεί- αποφάσισε το περιφερειακό δικαστήριο του Μπασμάνι στη Μόσχα, για τους δύο πρώτους υπόπτους για την σφαγή στη αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall στην Μόσχα ,την Παρασκευή, κατά την οποία σκοτώθηκαν 137 άνθρωποι, ανάμεσά τους και τρία παιδιά.

🚨WATCH: Newly Released Video Shows Alleged Terrorist in Court Amidst National Mourning📍Moscow, Russia | During Russia's solemn day of national mourning for the victims of the Crocus City Hall terrorist attack, newly unveiled footage captures the moment that the first suspect… pic.twitter.com/NDg4rbkTxr — Overton (@OvertonLive) March 24, 2024

Σύμφωνα με το δικαστήριο η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να γίνει στις 22 Μαΐου.

Και οι δύο ύποπτοι, φέρεται να ομολόγησαν την ενοχή τους για την κατηγορία της «τρομοκρατίας» και αντιμετωπίζουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Πρόκειται για τον Σαϊντακράμι Μουροντάλι Ρασαμπαλιζόντα, και τον Νταλερντζόν Μπαρότοβιτς Μιρζόγιεφ που φέρεται να είναι γεννημένος στο Τατζικιστάν.

The Moscow attacker who had his ear cut off by Russian soldiers has now also arrived in the courtroom pic.twitter.com/9plJwccVq3 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 24, 2024

Οι ρωσικές αρχές έχουν αναφέρει ότι κρατούνται 11 άτομα, ανάμεσά τους τέσσερις ένοπλοι που διέφυγαν από την αίθουσα συναυλιών και κατευθύνθηκαν προς την περιοχή Μπριάνσκ, περίπου 340 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας.

Οι συλληφθέντες ως ύποπτοι της αιματηρής επίθεσης οδηγήθηκαν για ανάκριση με δεμένα μάτια.

Το σοκαριστικό βίντεο του ISIS

Το γύρο του κόσμου κάνει επίσης το σοκαριστικό βίντεο, που έδωσε στην δημοσιότητα το ISIS, όπου καταγράφονται οι στιγμές που οι δράστες – βαριά οπλισμένοι μπαίνουν στον χώρο και ανοίγουν πυρ αδιακρίτως, σκορπίζοντας τον τρόμο και τον θάνατο. Κρατούν αυτόματα όπλα και ένας από αυτούς μαχαίρι.