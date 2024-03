Η σφαγή στη Μόσχα είχε σχεδιαστεί να γίνει πριν από τις προεδρικές εκλογές

Η σφαγή στη Μόσχα είχε σχεδιαστεί να γίνει πριν τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία, αλλά κάτι πήγε «στραβά» για τους δράστες, με αποτέλεσμα να αλλάξουν το χρονοδιάγραμμα, αποκαλύπτουν στη «Ναυτεμπορική» καλά ενημερωμένες πηγές στη Μόσχα.

«Οι δράστες του μακελειού σχεδίαζαν να πλήξουν το προφίλ του προέδρου Πούτιν ως εγγυητή της ασφάλειας του πληθυσμού, πριν τις προεδρικές εκλογές», υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές στη «Ν» και προσθέτουν: «Κάτι πήγε στραβά, πιθανώς η ενίσχυση προεκλογικά των ελέγχων ασφαλείας εμπόδισε τους δράστες να εφαρμόσουν τότε τα σχέδιά τους.Η τρομοκρατική ομάδα λειτούργησε εν υπνώσει,περιμένοντας μια πιο κατάλληλη στιγμή. Και χτύπησε το βράδυ της Παρασκευής στο Crocus City Hall».

Οι ίδιες πηγές επικαλούνται μάλιστα προς ενίσχυση των πληροφοριών τους το σημείωμα της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Μόσχα που προειδοποιούσε, στις 7 Μαρτίου, για επίθεση στη ρωσική πρωτεύουσα «μέσα στις επόμενες 48 ώρες». Πριν τις εκλογές υπήρχαν επίσης φήμες ότι ο Πούτιν θα ανακοίνωνε νέα επιστράτευση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα μπορούσε λοιπόν να χρησιμοποιήσει την τρομοκρατική επίθεση για να δικαιολογήσει μια τέτοια κίνηση. «Αλλά δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι το Κρεμλίνο σχεδίαζε πραγματικά κάτι από όλα αυτά», αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Υπήρχαν μόνο φήμες για την επιστράτευση που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

«Αλλά και αν το Κρεμλίνο δεν σχεδίαζε κανένα νέο βήμα κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά σκόπευε να συνεχίσει τη στρατηγική της σύγκρουσης φθοράς, τότε η τρομοκρατική επίθεση θα ήταν μειονέκτημα για τον Πούτιν, και δεν θα είναι προς όφελός του».

Όχι χωρίς συνέπειες

«Αλλά σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια τρομοκρατική επίθεση με τόσα θύματα δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες και χωρίς την αντίδραση του Πούτιν. Ωστόσο, υπάρχει μια άλλη επιλογή: η επίσημη εκδοχή εμπλοκής της Ουκρανίας να απορριφθεί. Και οι Τατζίκοι ισλαμιστές του IS να κατηγορηθούν για την τρομοκρατική επίθεση», προσθέτουν.

Στο ερώτημα αν ο Πούτιν γνώριζε για την επικείμενη τρομοκρατική επίθεση και δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αντιστραφεί το εχθρικό προς τη Ρωσία κλίμα στη διεθνή κοινότητα, ρωσικές πηγές λένε ότι «η εκδοχή αυτή δεν πείθει κανέναν γιατί μετά τις προεδρικές εκλογές ο Πούτιν είναι ισχυρότερος από ποτέ και δεν είχε κανένα συμφέρον να αποδυναμώσει τη θέση του μέσω μιας σφαγής στο εσωτερικό».

Πολλές ασάφειες

Το θέμα είναι ότι αν τελικά αποδειχθεί πέραν κάθε αμφιβολίας ο «αυτόνομος» ρόλος του IS στη σφαγή, θα επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά την ασάφεια με την οποία η Δύση και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες προσέγγισαν και πολέμησαν την τρομοκρατία. Πολλές ασάφειες που δεν βοήθησαν στην εξάλειψη της πανούκλας.

Και αυτό γιατί στην πραγματικότητα, το IS έχει πολεμήσει έναν ανταγωνιστή των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν. Και τον Ιανουάριο του 2020 οι New York Times σημείωναν τη χαρά με την οποία το IS υποδέχτηκε την είδηση ​​της δολοφονίας του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολειμάνι, αφού ο Αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης ήταν ο χειρότερος και πιο αποτελεσματικός εχθρός του Ισλαμικού Κράτους.

Αλλά και στον πόλεμο της Υεμένης, το Associated Press κατήγγειλε τις αδικαιολόγητες σχέσεις μεταξύ της δυτικής συμμαχίας κατά των Χούθι και της Αλ Κάιντα.

Στη Συρία επίσης το IS και η Αλ Κάιντα πολεμούσαν εναντίον του Άσαντ σε παράλληλη σύγκλιση με στρατιωτικές επιχειρήσεις για την ανατροπή του καθεστώτος, που τροφοδοτούνταν από τη Δύση.

Ο σημερινός Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν είχε γράψει σε τηλεγράφημα προς την τότε υπουργό Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον,: «Η AQ είναι στο πλευρό μας στο Συρία», όπου η AQ είναι η Αλ Κάιντα (ένα από τα πολλά τηλεγράφημα που δημοσιοποίησε ο Ασάνζ, ο οποίος σαπίζει στη φυλακή για αυτόν τον λόγο).

Όλες αυτές οι ασάφειες δεν βοηθούν την καταπολέμηση της παγκόσμιας τρομοκρατίας, που έπληξε τη Μόσχα και ίσως ετοιμάζεται να πλήξει και την Ευρώπη.

Μοχθηρό σημάδι

Η τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα δεν είναι μόνο σκέτη φρίκη, αλλά και ένα μοχθηρό σημάδι του τέλους της ελάχιστης διεθνούς συναίνεσης. Οι δεκαετίες της συμφωνίας της Γιάλτας, η διαίρεση των περιοχών επιρροής μετά τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο, ήταν επίσης δεκαετίες πολέμου: Ουγγαρία, Κούβα, Βιετνάμ, Καμπότζη, Τσεχοσλοβακία, Γιουγκοσλαβία και πολυάριθμες περιφερειακές πολεμικές εκστρατείες, μέχρι την εποχή της πολιτικής τρομοκρατίας. Ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν πολύ θερμός. Ωστόσο, επικράτησε μια λεπτή ισορροπία . Όλοι ήξεραν ότι κάποιος γνώριζε. Οι πληροφορίες κυκλοφορούσαν όπου χρειαζόταν, τα όρια της γενικευμένης σύγκρουσης ήταν λίγο πολύ υπό έλεγχο.

Εκεί βοηθούσε και η λεγόμενη γέφυρα των κατασκόπων, οι πληροφορίες ανταλλάσσονταν μυστικά, τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή.

Τώρα κανείς δεν ξέρει, ποιος ξέρει τι. Από την άνοδο και κυρίως την ισχυροποίηση του Πούτιν στην εξουσία στη Ρωσία μια κακή μαύρη μαγεία τρόμου και μυστηρίου έχει κυριεύσει τις διεθνείς σχέσεις.

Η ασφάλεια έπαψε να θεωρείται κοινό συμφέρον, μέσα στα όρια μιας συγκρουσιακής ισορροπίας: Γι’ αυτό και πολλοί βλέπουν στη σφαγή στη Μόσχα προειδοποιητικά σημάδια μιας σπίθας που μπορεί να πυροδοτήσει μια νέα τεράστια, παγκόσμια έκρηξη…