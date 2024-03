ISIS: Δημοσιοποίησε βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα – Οι σοκαριστικές στιγμές που οι ένοπλοι πυροβολούν αδιακρίτως

Βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall, κοντά στη Μόσχα, έδωσε στη δημοσιότητα το Ισλαμικό Κράτος, η τζιχαντιστική οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό.

Στο βίντεο που αναδημοσιεύθηκε στα social media καταγράφονται οι στιγμές που οι δράστες – βαριά οπλισμένοι μπαίνουν στον χώρο και ανοίγουν πυρ αδιακρίτως, σκορπίζοντας τον τρόμο και τον θάνατο. Κρατούν αυτόματα όπλα και ένας από αυτούς μαχαίρι.

🚨🇷🇺#BREAKING: ISIS have posted footage from the terrorist attacks in Moscow.

The full video is very graphic, shows people being shot and a man getting his throat slit, I've removed those parts.

These terrorist bastards deserve the most painful torture possible… pic.twitter.com/zzId9XHB2r

