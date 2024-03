Ουκρανία: Δεν έχουμε καμία εμπλοκή με την επίθεση στη Μόσχα

Το Κίεβο δεν εμπλέκεται στη χθεσινή επίθεση κοντά στη Μόσχα και οι ισχυρισμοί περί οποιασδήποτε ουκρανικής σύνδεσης «δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος τύπου της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται πως η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως οι συλληφθέντες για την επίθεση «σχεδίαζαν να διασχίσουν τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα και είχαν κατάλληλες επαφές στην ουκρανική πλευρά.

«Πρόκειται φυσικά για ένα ακόμη ψέμα από τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν αντέχει σε καμία κριτική», δήλωσε στο Reuters ο Αντρίι Γιούσοφ, της Διεύθυνσης Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας. «Η Ουκρανία φυσικά δεν εμπλέκεται σε αυτήν την τρομοκρατική επίθεση. Η Ουκρανία υπερασπίζεται την εδαφική κυριαρχία της από τους Ρώσους εισβολείς, απελευθερώνει τα δικά της εδάφη και πολεμάει με τον στρατό των κατακτητών και εναντίον στρατιωτικών στόχων, όχι αμάχων» πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι δηλώσεις του ακολουθούν εκείνες του προεδρικού συμβούλου Μικαΐλο Ποντόλιακ, ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε ουκρανική σχέση σε τοποθέτησή του χθες το βράδυ και εκ νέου σήμερα. Ο Ποντόλιακ έγραψε σήμερα στο Χ ότι «οποιαδήποτε απόπειρα να συνδεθεί η Ουκρανία με την τρομοκρατική επίθεση είναι απολύτως αβάσιμη».

Ukraine certainly has nothing to do with the shooting/explosions in the Crocus City Hall (Moscow Region, Russia). It makes no sense whatsoever.

First of all, Ukraine has been fighting with the Russian army for more than two years. And everything in this war will be decided only…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 22, 2024