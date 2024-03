Μακελειό στη Μόσχα: Το χρονικό του τρόμου – Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες (φωτογραφίες-βίντεο)

Περισσότεροι από 62 νεκροί και 145 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall στη Μόσχα, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος. Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο κατάμεστο Crocus City Hall – μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας – και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο. Ακολούθησαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο κτίριο.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα Telegram καταγράφονται στιγμιότυπα από την εισβολή των ενόπλων, πυροβολισμοί στο αμφιθέατρο, θεατές να αναζητούν καταφύγιο πίσω από τα καθίσματα και άλλους να σπεύδουν προς την έξοδο.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τουλάχιστον 10 νεκροί βρέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε μία από τις τουαλέτες της αίθουσας συναυλιών, όπως μετέδωσε το δίκτυο Baza χωρίς να αναφέρει πηγές. Σύμφωνα με το Baza, μετά τους πυροβολισμούς στην αίθουσα συναυλιών, κάποιοι από τους επισκέπτες κρύφτηκαν στην τουαλέτα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, καλούσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, λέγοντας ότι ήταν παγιδευμένοι καθώς το κτίριο είχε τυλιχτεί στις φλόγες μετά την επίθεση.

Άλλα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναμεταδόθηκαν από ΜΜΕ καταγράφουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες εγκλωβισμένων στο Crocus City Hall να σωθούν.

Another video from today's shooting at the "Crocus City Hall" in #Moscow pic.twitter.com/g0xD7b6PFO

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024