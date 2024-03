Μόσχα: Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στον συναυλιακό χώρο

Σοκάρουν οι εικόνες και τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την ένοπλη επίθεση με δεκάδες νεκρούς που σημειώθηκε σε συναυλιακό χώρο στην Μόσχα την Παρασκευή.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον τρεις άνδρες ντυμένοι με στολή παραλλαγής άνοιξαν πυρ στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall, κοντά στη Μόσχα, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων.

Το πρακτορείο TASS μεταδίδει ότι σημειώθηκε έκρηξη και ξέσπασε φωτιά στο κτίριο όπου σημειώθηκε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

Προσοχή σκληρές εικόνες!!!



