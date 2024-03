Διπλωματικό επεισόδιο Ισραήλ-Τουρκίας: Ο Ερντογάν απείλησε να στείλει στον Αλάχ τον Νετανιάχου

Διπλωματικό επεισόδιο ξέσπασε μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντ, κατά του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, κατά τη χθεσινή προεκλογική του ομιλία στην Καισάρεια.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος πρόεδρος «απείλησε» τον Νετανιάχου λέγοντας ότι «θα στείλουμε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Αλάχ. Παραπέμπουμε το γνωστό άτομο που ονομάζεται Νετανιάχου στον Κύριο που υποτάσσει τους πάντες. Είθε ο Κύριός μας να τον κάνει να υποφέρει».

Σε απάντηση ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ίσραελ Κατζ, εξαπέλυσε πυρά κατά του Ερντογάν, σε ανάρτησή του στο Χ, (πρώην twitter), με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με το times of Israel, ο υπουργός Εξωτερικών καλεί τον αναπληρωτή πρέσβη της Τουρκίας στο Ισραήλ μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου.

Συγκεκριμένα ο Κατζ στην ανάρτησή του ανέφερε:

«Εσύ που υποστηρίζεις το κάψιμο μωρών, δολοφόνους, βιαστές και τον ακρωτηριασμό πτωμάτων από εγκληματίες της Χαμάς, είσαι ο τελευταίος που μπορεί να μιλήσει για τον Θεό.

Δεν υπάρχει Θεός που θα ακούσει όσους υποστηρίζουν τις θηριωδίες και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττουν οι βάρβαροι φίλοι σας της Χαμάς»

I instructed @IsraelMFA officials to summon the Turkish deputy ambassador to Israel for a serious reprimand, following @RTErdogan’s attack on Prime Minister @netanyahu and his threats to send PM Netanyahu to Allah and to convey a clear message to Erdogan:

