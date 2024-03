Σεισμός 5,3 στην Ιαπωνία: Ταρακουνήθηκε το Τόκιο (βίντεο)

Ο Εγκέλαδος χτύπησε ξανά στην Ιαπωνία. Το Τόκιο και τα περίχωρά του ταρακουνήθηκαν από σεισμό 5,3 βαθμών, που προκάλεσε τη διακοπή των δρομολογίων σιδηροδρομικών συρμών υψηλής ταχύτητας, χωρίς πάντως να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 09:08 τοπική ώρα· (02:08 ώρα Ελλάδας) στον νομό Ιμπαράκι, βορειοδυτικά από το Τόκιο, σε βάθος περίπου πενήντα χιλιομέτρων, ανέφερε η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία.

News🇯🇵 II:

Strong earthquake hits #Tokyo and nearby areas.

The earthquake had a shallow depth of 48 km (30 miles) and was felt over a large region of #Japan #Follow for more #news #Updates pic.twitter.com/uEw1YPSeF9

— Wire Dispatch (@WireDispatch) March 21, 2024