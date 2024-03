Μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο: Στις φλόγες διαμέρισμα και οχήματα (βίντεο)

Επιδρομή με πυραύλους και drones της Ρωσίας δέχθηκε το κέντρο του Κιέβου το πρωί της Πέμπτης, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Δημοσιογράφος του AFP άκουσε περίπου 10 εκρήξεις από τις 5 το πρωί και πυρά της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε μέσω Telegram πως «συντρίμμια πυραύλων» κατέπεσαν σε συνοικίες της πόλης, ειδικά σε πολυκατοικίες και σε άλλα κτίρια, τονίζοντας πως τουλάχιστον ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας βρίσκεται στις φλόγες, όπως και «οχήματα».

🇷🇺🇺🇦⚡ Loud explosions reported in Kiev, as Russia launches Hypersonic and Ballistic missiles towards the city. pic.twitter.com/5kmETJODVI

— War Watch (@WarWatchs) March 21, 2024