Γάζα: Ανακωχή 6 εβδομάδων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 40 ομήρων προτείνει το Ισραήλ

Αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων αξιωματούχων υπό τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, αποστέλλει το Ισραήλ στο Κατάρ, για νέες συνομιλίες μέσω διαμεσολαβητών με τη Χαμάς.

Στόχος των συνομιλιών είναι να εξασφαλιστεί μια κατάπαυση πυρός έξι εβδομάδων στη Γάζα, κατά τη διάρκεια της οποίας η Χαμάς θα απελευθερώσει 40 ομήρους, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters.

Κατά τον ίδιο αξιωματούχο, αυτή η φάση των συνομιλιών μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες, λόγω των δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν στις διαπραγματεύσεις.

Στο μεταξύ, μάχες και βομβαρδισμοί εκτυλίσσονται από τις πρώτες πρωινές ώρες στο εσωτερικό και στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου Σίφα, στην πόλη της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι διεξάγει «στοχευμένη» επιχείρηση στο Σίφα, λόγω πληροφοριών για παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τον άμαχο πληθυσμό να απομακρυνθεί «άμεσα» από την περιοχή του νοσοκομείου. Ο στρατός κάλεσε τους πολίτες να κινηθούν «προς τα δυτικά», δηλαδή προς τη θάλασσα και στη συνέχεια να ακολουθήσουν το δρόμο κατά μήκος των ακτών «προς τον νότο έως την ανθρωπιστική ζώνη αλ-Μαουάσι», που βρίσκεται στο νότιο μέρος της Λωρίδας της Γάζας.

Διαβεβαιώσεις πως δεν θα υπάρξει ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα όσο «ο πληθυσμός παραμένει εγκλωβισμένος», έδωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ο οποίος από την πλευρά του ζήτησε να υπάρξει συμφωνία για τους ομήρους και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός.

«Χρειάζεται μία συμφωνία για τους πρόσφυγες και μία βιώσιμη κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος μετά τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, την Κυριακή.

Πρόσθεσε, δε, ότι κατανοεί τις οικογένειες των ομήρων που λένε ότι ήρθε η ώρα για μία συμφωνία, προκειμένου να σωθούν οι άνθρωποι που κρατούνται, ενώ επεσήμανε ότι μια ισραηλινή επίθεση στην Ράφα «θα δυσκολέψει πολύ» την ειρήνευση.

Ο Ολαφ Σολτς δήλωσε επίσης ότι συζήτησε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την ανάγκη για την χορήγηση ευρείας ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας. «Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να παρακολουθούμε τους Παλαιστίνιους να κινδυνεύουν από λιμό. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να ανεχθούμε», είπε.

