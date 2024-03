«Μεσημέρι κατά του Πούτιν»: Χιλιάδες εκπλήρωσαν την «τελευταία επιθυμία» του Ναβάλνι – Δεκάδες συλλήψεις

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό κράτησε σε όλη τη Ρωσία, για διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που συνδέονται με τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info.

«Περισσότεροι από 74 άνθρωποι σε 17 πόλεις έχουν ήδη τεθεί υπό κράτηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η οργάνωση, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

— AFP News Agency (@AFP) March 17, 2024