Γάζα: 200 τόνοι τροφίμων μεταφέρθηκαν μέσω θαλάσσης-Αρχίζει η διανομή

Στην προσπάθεια να αποφευχθεί η λιμοκτονία κατοίκων, ένα πρώτο πλοίο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια ξεφόρτωσε τόνους τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ξαναρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για ανακωχή στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Οπως ανέφερε σήμερα η ΜΚΟ που είναι υπεύθυνη για την επιχείρηση αυτή, ολοκληρώθηκε η εκφόρτωση των προμηθειών από το πλοίο που έφθασε χθες στη Λωρίδα της Γάζας από την Κύπρο και πλέον μπορεί να αρχίσει η διανομή στον πληθυσμό που απειλείται με λιμό ύστερα από πέντε και πλέον μήνες πολέμου.

#UPDATE

Despite the darkness and difficulties, activity does not stop on the ground in #Gaza to unload the 200 tons of food by @WCKitchen while the @openarms_found team provides support from the water. We witness from the sea the devastation on land. Hopefully, this corridor we… pic.twitter.com/Q8tm0E6NgG

— Open Arms ENG (@openarms_found) March 15, 2024