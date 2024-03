Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός – ορόσημο για την τεχνητή νοημοσύνη – Ο πρώτος στον κόσμο

Το Ευρωκοινοβούλιο έκρινε την Τετάρτη το πρώτο σημαντικό σύνολο ρυθμιστικών βασικών κανόνων στον κόσμο για την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το κείμενο στο οποίο είχαν συμφωνήσει με τα κράτη μέλη τον Δεκέμβριο του 2023 με ευρεία πλειοψηφία και συγκεκριμένα με 523 ψήφους υπέρ, 46 ψήφους κατά. 49 ευρωβουλευτές απείχαν.

Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι να προστατέψει τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, αλλά και να ενισχύσει παράλληλα την καινοτομία και να αναδείξει την Ευρώπη ως πρωτοπόρο δύναμη στον τομέα αυτό.

Γι’ αυτόν τον σκοπό, ο κανονισμός ορίζει διαφορετικές υποχρεώσεις για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους και τις επιπτώσεις που ενέχει η χρήση τους.

«Η Ευρώπη είναι ΤΩΡΑ παγκόσμιος ρυθμιστής προτύπων στην τεχνητή νοημοσύνη», έγραψε στο X ο Τιερί Μπρετόν, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την εσωτερική αγορά.

