Ουκρανία: Νέα αμερικανική βοήθεια 300 εκατ. δολάρια

Το Πεντάγωνο θα στείλει εσπευσμένα όπλα αξίας περίπου 300 εκατ. δολάρια στην Ουκρανία.

«Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν ένα πακέτο όπλων και εξοπλισμού υπό προηγούμενες αναλήψεις για να στηρίξουν τον λαό της Ουκρανίας. Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε το Κογκρέσο να προωθήσει τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας βοηθώντας την Ουκρανία να αμυνθεί», σημείωσε ο ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν.

Today, the United States is announcing a package of weapons and equipment under previous drawdowns to support the people of Ukraine.

We continue to urge Congress to advance our national security interests by helping Ukraine defend itself.

