Ισχυρή έκρηξη με έναν νεκρό και 22 τραυματίες σε εστιατόριο στην Κίνα (βίντεο, φωτογραφίες)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός και ακόμη 22 τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εστιατόριο στην κινεζική επαρχία Χεμπέι, στα βόρεια της χώρας.

«Προς το παρόν», οι αρχές κάνουν λόγο για «έναν νεκρό και 22 τραυματίες», ανέφερε το δίκτυο CCTV, διευκρινίζοντας πως θεωρείται πως η έκρηξη στο εστιατόριο, που σέρβιρε κυρίως ψητό κοτόπουλο, οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε διαρροή αερίου.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε στις 07:55 (σ.σ. τοπική ώρα· 01:55 ώρα Ελλάδας) κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς το κτίριο όπου έδρευε το εστιατόριο και προκάλεσε ζημιές σε αυτοκίνητα.

On the morning of March 13, an explosion occurred in a fried chicken shop in Yanjiao, Hebei province, with a loud blast, causing one dead and 22 injured.

The local fire department dispatched 36 fire trucks and 154 firefighters to handle the situation at the scene.#China pic.twitter.com/I86fFPi6AT

