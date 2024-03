Τραμπ – Μπάιντεν το «ζευγάρι» των προεδρικών εκλογών: Εξασφάλισαν και μαθηματικά το χρίσμα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο προκάτοχός του Ντόναλντ Τραμπ πέρασαν και οι δύο το «κατώφλι» των αντιπροσώπων, που απαιτείται για να κερδίσουν και επισήμως το χρίσμα Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του 2024, σύμφωνα με υπολογισμούς του CBS.

Τέσσερις πολιτείες, μία αμερικανική επικράτεια και Δημοκρατικοί που ζουν στο εξωτερικό πραγματοποίησαν τις προκριματικές τους εκλογές την Τρίτη. Τα αποτελέσματα εγγυώνται μια επανάληψη των προεδρικών εκλογών του 2020 – κάτι που πάντως σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ένα σημαντικό ποσοστό της αμερικανικής κοινής γνώμης δεν θα ήθελε να δει.

Πρόκειται για δύο εκ των γηραιότερων υποψηφίων όλων των εποχών, με αποτέλεσμα να εκφράζονται ανησυχίες για το κατά πόσο είναι σε θέση να αναλάβουν μία τόσο κρίσιμη θέση. Αυτές είναι εντονότερες για τον Τζο Μπάιντεν, που είναι ήδη 81 ετών.

Ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό που οι ψηφοφόροι υποστήριξαν την υποψηφιότητά του για επανεκλογή «σε μια στιγμή που η απειλή που θέτει ο Τραμπ είναι μεγαλύτερη από ποτέ».

Επικαλούμενος θετικές οικονομικές τάσεις, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είναι «στα μισά του δρόου μίας επιστροφής» αλλά αντιμετωπίζουν προκλήσεις για το μέλλον τους ως δημοκρατία, από ανθρώπους που θέλουν να γυρίσουν τη χώρα πίσω σε βασικά δικαιώματα. «Πιστεύω ότι ο αμερικανικός λαός θα επιλέξει να μας κρατήσει στο μέλλον», είπε ο Μπάιντεν σε δήλωση από την εκστρατεία του.

Ο Μπάιντεν δεν αντιμετώπισε κανέναν σοβαρό αντίπαλο στην υποψηφιότητά του. Παρά τις επίμονες ανησυχίες των ψηφοφόρων ότι η ηλικία του περιορίζει την ικανότητά του να ασκεί τα καθήκοντα της προεδρίας, ο κομματικός μηχανισμός συσπειρώθηκε γύρω του.

CBS News has projected Donald Trump winning the Republican presidential primary in Washington, as well as Joe Biden winning the Democratic presidential primary there. https://t.co/PVu4uSII0q pic.twitter.com/rGmG9F1IP4

— CBS News (@CBSNews) March 13, 2024